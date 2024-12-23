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سعر BlackCoin (BLK) المباشر لليوم هو USD 0.058017 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.67M . يتم تحديث سعر BLK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BlackCoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.58 - تغيير سعر BlackCoin خلال اليوم هو -1.21% - لديه عرض متداول بقيمة USD 63.21M

أداء سعر BlackCoin (BLK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ -0.00071492249069074 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ -0.0050590301 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ +0.0074362883 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ +0.01880507587787757 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00071492249069074 -1.21% 30 يوم $ -0.0050590301 -8.71% 60 يوم $ +0.0074362883 +12.82% 90 يوم $ +0.01880507587787757 +47.96%

تحليل سعر BlackCoin (BLK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.057177$ 0.057177 $ 0.057177 24 ساعة مرتفع $ 0.059311$ 0.059311 $ 0.059311 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -1.21% تغير السعر (7 أيام) -10.06%

معلومات سوق BlackCoin (BLK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: