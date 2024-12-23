سعر BlackCoin (BLK)
سعر BlackCoin (BLK) المباشر لليوم هو USD 0.058017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.67M. يتم تحديث سعر BLK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BlackCoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 54.58
- تغيير سعر BlackCoin خلال اليوم هو -1.21%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 63.21M
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خلال اليوم، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ -0.00071492249069074 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ -0.0050590301 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ +0.0074362883 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BlackCoin مقابل USD هو $ +0.01880507587787757 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00071492249069074
|-1.21%
|30 يوم
|$ -0.0050590301
|-8.71%
|60 يوم
|$ +0.0074362883
|+12.82%
|90 يوم
|$ +0.01880507587787757
|+47.96%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BlackCoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-1.21%
-10.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BlackCoin started of as a Proof of Work coin but has evolved to a unique version of Proof of Stake. Wallet users can unlock wallet for staking only. BlackCoin features the following specifications: - Extremely secure: Among first with fix on SSL heartbeat, Transaction malleability, BIP66 - The probability to sign a block and the block reward does not depend on coinage (anymore). - Recommended confirmations: 10, maturity: 500 - Minimum transaction fee: 0.0001 BLK - Defined block time target: 64 seconds - Max reorganization depth: 500 blocks - Inflation: about 0.95%. - PoS block reward: 1.5 BLK + fees - The accumulated reward is proportional to the total balance and the time of staking. 24/7 staking at current network weight leads to an expected reward ratio (interest rate) of about 5%. - BlackCoin rewards users who supports the blockchain through continuous staking.
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