سعر Black Phoenix (BPX)
سعر Black Phoenix (BPX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.61K. يتم تحديث سعر BPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Black Phoenix الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 566.78
- تغيير سعر Black Phoenix خلال اليوم هو -20.33%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.54B
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خلال اليوم، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-20.33%
|30 يوم
|$ 0
|-5.99%
|60 يوم
|$ 0
|-7.42%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+23.98%
-20.33%
-12.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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