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سعر Black Phoenix (BPX) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 70.61K . يتم تحديث سعر BPX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Phoenix الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 566.78 - تغيير سعر Black Phoenix خلال اليوم هو -20.33% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.54B

أداء سعر Black Phoenix (BPX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Phoenix مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -20.33% 30 يوم $ 0 -5.99% 60 يوم $ 0 -7.42% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Phoenix (BPX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Phoenix: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 3.37$ 3.37 $ 3.37 تغير السعر (1 ساعة) +23.98% تغير السعر (1يوم) -20.33% تغير السعر (7 أيام) -12.47%

معلومات سوق Black Phoenix (BPX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: