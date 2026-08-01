سعر Black Currency اليوم

السعر المباشر لمشروع Black Currency (BC) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BC الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BC.

يحتل Black Currency حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,225.67، مع عرض متداول قدره 1.00B BC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BC بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BC بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Black Currency (BC)

القيمة السوقية $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.23K$ 18.23K $ 18.23K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Black Currency هي $ 18.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BC يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.23K.