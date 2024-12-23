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سعر Black Agnus (FTW) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 944.20K . يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Black Agnus الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.90K - تغيير سعر Black Agnus خلال اليوم هو -5.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00T

أداء سعر Black Agnus (FTW) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.16% 30 يوم $ 0 -86.43% 60 يوم $ 0 -99.80% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Black Agnus (FTW)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Agnus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00277254$ 0.00277254 $ 0.00277254 تغير السعر (1 ساعة) -2.62% تغير السعر (1يوم) -5.16% تغير السعر (7 أيام) -35.44%

معلومات سوق Black Agnus (FTW)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: