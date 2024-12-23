سعر Black Agnus (FTW)
سعر Black Agnus (FTW) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 944.20K. يتم تحديث سعر FTW مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Black Agnus الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.90K
- تغيير سعر Black Agnus خلال اليوم هو -5.16%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 60.00T
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خلال اليوم، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Black Agnus مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.16%
|30 يوم
|$ 0
|-86.43%
|60 يوم
|$ 0
|-99.80%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Black Agnus: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.62%
-5.16%
-35.44%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Black Agnus Token (FTW) is a revolutionary cryptocurrency project that combines the viral energy of meme culture with the transformative power of decentralized finance (DeFi). Designed to be both a fun and rewarding experience for its holders, Black Agnus aims to break the mold of traditional meme tokens by providing real-world financial utility while maintaining the light-hearted spirit of the internet’s most beloved memes. With a total supply of 10,000,000,000,000 FTW, Black Agnus is set to be a widely accessible token, fostering a strong and engaged community. Whether you’re a seasoned crypto enthusiast or a newcomer drawn in by the appeal of memes, Black Agnus offers something for everyone.
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