سعر BitMind (SN34)
سعر BitMind (SN34) المباشر لليوم هو USD 9.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.98M. يتم تحديث سعر SN34 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitMind الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BitMind خلال اليوم هو -5.86%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.22M
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خلال اليوم، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ -0.561092407988659 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.561092407988659
|-5.86%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
-5.86%
-19.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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