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سعر BitMind (SN34) المباشر لليوم هو USD 9.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 10.98M . يتم تحديث سعر SN34 مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BitMind الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر BitMind خلال اليوم هو -5.86% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.22M

أداء سعر BitMind (SN34) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ -0.561092407988659 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BitMind مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.561092407988659 -5.86% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BitMind (SN34)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BitMind: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 8.69$ 8.69 $ 8.69 24 ساعة مرتفع $ 9.64$ 9.64 $ 9.64 عالية طوال الوقت $ 11.75$ 11.75 $ 11.75 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) -5.86% تغير السعر (7 أيام) -19.87%

معلومات سوق BitMind (SN34)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: