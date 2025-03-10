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سعر Bitget Staked SOL (BGSOL) المباشر لليوم هو USD 136.18 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.86M . يتم تحديث سعر BGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bitget Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22M - تغيير سعر Bitget Staked SOL خلال اليوم هو -7.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 87.09K

أداء سعر Bitget Staked SOL (BGSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ -11.5774531077924 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -11.5774531077924 -7.83% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bitget Staked SOL (BGSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitget Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 132.11$ 132.11 $ 132.11 24 ساعة مرتفع $ 148.49$ 148.49 $ 148.49 عالية طوال الوقت $ 189.65$ 189.65 $ 189.65 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) -7.83% تغير السعر (7 أيام) -24.31%

معلومات سوق Bitget Staked SOL (BGSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: