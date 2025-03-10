سعر Bitget Staked SOL (BGSOL)
سعر Bitget Staked SOL (BGSOL) المباشر لليوم هو USD 136.18. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.86M. يتم تحديث سعر BGSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bitget Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22M
- تغيير سعر Bitget Staked SOL خلال اليوم هو -7.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 87.09K
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خلال اليوم، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ -11.5774531077924 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bitget Staked SOL مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -11.5774531077924
|-7.83%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bitget Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
-7.83%
-24.31%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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