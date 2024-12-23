سعر BitCat (BTCAT)
سعر BitCat (BTCAT) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 316.39K. يتم تحديث سعر BTCAT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitCat الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.86K
- تغيير سعر BitCat خلال اليوم هو +10.64%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 955.33M
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خلال اليوم، كان سعر BitCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitCat مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitCat مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.64%
|30 يوم
|$ 0
|-92.69%
|60 يوم
|$ 0
|-69.53%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitCat: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.67%
+10.64%
-35.06%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The first ever cat to appear on any Blockchain was on the 28/9/2014, over 10 years ago. This cat made using ACSII art and left as a message by the person who mined Block ID 322,917. You can view this using https://messagesfromthemines.brangerbriz.com and navigating to 592/11288 in the archive The creator of this cat is Satoshi and the cat really wants to know who his owner is. . /\_/\ ___/ o o \ /~___ m)
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