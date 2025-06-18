سعر BitAds (SN16)
سعر BitAds (SN16) المباشر لليوم هو USD 2.25. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.87M. يتم تحديث سعر SN16 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BitAds الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BitAds خلال اليوم هو -19.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.27M
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خلال اليوم، كان سعر BitAds مقابل USD هو $ -0.561314714527638 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BitAds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BitAds مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BitAds مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.561314714527638
|-19.97%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BitAds: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.48%
-19.97%
-28.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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