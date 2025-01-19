احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BBTC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BBTC.

سعر Binance Wrapped BTC (BBTC) المباشر لليوم هو USD 101,989 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر BBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance Wrapped BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 41.95K - تغيير سعر Binance Wrapped BTC خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Binance Wrapped BTC (BBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance Wrapped BTC مقابل USD هو $ -550.9239725326 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Wrapped BTC مقابل USD هو $ +8,316.8459885000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Wrapped BTC مقابل USD هو $ +12,082.2798685000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Wrapped BTC مقابل USD هو $ +33,011.00979440416 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -550.9239725326 -0.53% 30 يوم $ +8,316.8459885000 +8.15% 60 يوم $ +12,082.2798685000 +11.85% 90 يوم $ +33,011.00979440416 +47.86%

تحليل سعر Binance Wrapped BTC (BBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 100,713$ 100,713 $ 100,713 24 ساعة مرتفع $ 106,713$ 106,713 $ 106,713 عالية طوال الوقت $ 1,893,429$ 1,893,429 $ 1,893,429 تغير السعر (1 ساعة) -1.76% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) +9.33%

معلومات سوق Binance Wrapped BTC (BBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: