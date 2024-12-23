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سعر Binance Staked SOL (BNSOL) المباشر لليوم هو USD 185.95 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16B . يتم تحديث سعر BNSOL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Binance Staked SOL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80M - تغيير سعر Binance Staked SOL خلال اليوم هو +0.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 6.29M

أداء سعر Binance Staked SOL (BNSOL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +1.11 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ -52.3870798650 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +12.8558763900 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +41.50677759775395 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.11 +0.60% 30 يوم $ -52.3870798650 -28.17% 60 يوم $ +12.8558763900 +6.91% 90 يوم $ +41.50677759775395 +28.74%

تحليل سعر Binance Staked SOL (BNSOL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 180.59$ 180.59 $ 180.59 24 ساعة مرتفع $ 191.03$ 191.03 $ 191.03 عالية طوال الوقت $ 267.89$ 267.89 $ 267.89 تغير السعر (1 ساعة) +1.95% تغير السعر (1يوم) +0.60% تغير السعر (7 أيام) -17.50%

معلومات سوق Binance Staked SOL (BNSOL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: