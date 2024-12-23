سعر Binance Staked SOL (BNSOL)
سعر Binance Staked SOL (BNSOL) المباشر لليوم هو USD 185.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.16B. يتم تحديث سعر BNSOL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Binance Staked SOL الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.80M
- تغيير سعر Binance Staked SOL خلال اليوم هو +0.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 6.29M
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خلال اليوم، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +1.11 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ -52.3870798650 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +12.8558763900 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Binance Staked SOL مقابل USD هو $ +41.50677759775395 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +1.11
|+0.60%
|30 يوم
|$ -52.3870798650
|-28.17%
|60 يوم
|$ +12.8558763900
|+6.91%
|90 يوم
|$ +41.50677759775395
|+28.74%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Binance Staked SOL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.95%
+0.60%
-17.50%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Binance Staked SOL (BNSOL) represents your staked SOL plus the staking rewards received, in a tradable and transferable form. Ordinary staking would lock up your staked assets, which means you cannot use them for other purposes – it increases a user's opportunity cost. In contrast, BNSOL provides flexibility to sell, transfer, or use the staked SOL position. You can even move BNSOL to a personal wallet and use it outside the Binance platform whilst still earning rewards. BNSOL accumulates staking rewards through the BNSOL:SOL conversion rate on Binance SOL Staking, even when it is used in other Binance products or external DeFi applications for additional yield opportunities.
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€176.6525
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$185.95
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RM836.775
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₺6,541.721
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¥29,071.423
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₹15,794.593
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₱10,939.4385
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￡E.9,459.2765
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Bs9,483.45
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