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سعر BiFi (BIFI) المباشر لليوم هو USD 0.00242766 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M . يتم تحديث سعر BIFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BiFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.72K - تغيير سعر BiFi خلال اليوم هو +0.96% - لديه عرض متداول بقيمة USD 584.82M

أداء سعر BiFi (BIFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ -0.0003573105 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ +0.0001983458 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ +0.000031978273884337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.96% 30 يوم $ -0.0003573105 -14.71% 60 يوم $ +0.0001983458 +8.17% 90 يوم $ +0.000031978273884337 +1.33%

تحليل سعر BiFi (BIFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00228093$ 0.00228093 $ 0.00228093 24 ساعة مرتفع $ 0.00249941$ 0.00249941 $ 0.00249941 عالية طوال الوقت $ 0.297469$ 0.297469 $ 0.297469 تغير السعر (1 ساعة) -2.08% تغير السعر (1يوم) +0.96% تغير السعر (7 أيام) -12.98%

معلومات سوق BiFi (BIFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: