سعر BiFi (BIFI)
سعر BiFi (BIFI) المباشر لليوم هو USD 0.00242766. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.42M. يتم تحديث سعر BIFI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BiFi الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 100.72K
- تغيير سعر BiFi خلال اليوم هو +0.96%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 584.82M
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خلال اليوم، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ -0.0003573105 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ +0.0001983458 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BiFi مقابل USD هو $ +0.000031978273884337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.96%
|30 يوم
|$ -0.0003573105
|-14.71%
|60 يوم
|$ +0.0001983458
|+8.17%
|90 يوم
|$ +0.000031978273884337
|+1.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BiFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.08%
+0.96%
-12.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BiFi token serves multiple functions on BiFi’s multichain DeFi platform. It can be used as a governance token, used to vote on proposals to enhance or submit proposals for BiFi. It can also be used as a currency to pay for multichain DeFi services on BiFi and used in services on BiFi.
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