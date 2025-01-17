سعر BEPE (BEPE)
سعر BEPE (BEPE) المباشر لليوم هو USD 0.00973192. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BEPE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEPE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.79K
- تغيير سعر BEPE خلال اليوم هو +1.88%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BEPE مقابل USD هو $ +0.00017916 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEPE مقابل USD هو $ -0.0031814532 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEPE مقابل USD هو $ +0.0168582556 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEPE مقابل USD هو $ +0.004868525320326187 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017916
|+1.88%
|30 يوم
|$ -0.0031814532
|-32.69%
|60 يوم
|$ +0.0168582556
|+173.23%
|90 يوم
|$ +0.004868525320326187
|+100.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEPE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.36%
+1.88%
+27.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BEPE is the native token of the BEPE universe, including a game called $BEPE Shootout which is live now and the official reward token of the first staking pool platform on Base.
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