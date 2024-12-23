سعر Beni (BENI)
سعر Beni (BENI) المباشر لليوم هو USD 0.00133182. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M. يتم تحديث سعر BENI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Beni الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22K
- تغيير سعر Beni خلال اليوم هو -5.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 991.68M
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خلال اليوم، كان سعر Beni مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ -0.0003013822 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ +0.0009861379 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ +0.0009099337157872574 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.14%
|30 يوم
|$ -0.0003013822
|-22.62%
|60 يوم
|$ +0.0009861379
|+74.04%
|90 يوم
|$ +0.0009099337157872574
|+215.68%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Beni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.35%
-5.14%
-28.49%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Beni Is A Memecoin Based On Coinbase Director's Pet Dog, Launched On The Base Blockchain. It Aims To Create A Fun, Engaging, And Inclusive Community For Crypto Enthusiasts And Pet Lovers. Built On The Solid Foundation Of Base, Beni Enjoys The Benefits Of A Secure, Scalable, And User-Friendly Blockchain. This Paw-Some Memecoin Is Designed To Be Accessible To Everyone, From Seasoned Crypto Traders To Newcomers Who Are Just Starting Their Journey In The World Of Digital Assets.
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