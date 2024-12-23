احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BENI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BENI.

سعر Beni (BENI) المباشر لليوم هو USD 0.00133182 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.32M . يتم تحديث سعر BENI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beni الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.22K - تغيير سعر Beni خلال اليوم هو -5.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 991.68M

أداء سعر Beni (BENI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beni مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ -0.0003013822 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ +0.0009861379 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beni مقابل USD هو $ +0.0009099337157872574 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.14% 30 يوم $ -0.0003013822 -22.62% 60 يوم $ +0.0009861379 +74.04% 90 يوم $ +0.0009099337157872574 +215.68%

تحليل سعر Beni (BENI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beni: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00131738$ 0.00131738 $ 0.00131738 24 ساعة مرتفع $ 0.00144339$ 0.00144339 $ 0.00144339 عالية طوال الوقت $ 0.00927137$ 0.00927137 $ 0.00927137 تغير السعر (1 ساعة) -0.35% تغير السعر (1يوم) -5.14% تغير السعر (7 أيام) -28.49%

معلومات سوق Beni (BENI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: