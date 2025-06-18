سعر BEFE (BEFE)
سعر BEFE (BEFE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 857.03K. يتم تحديث سعر BEFE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BEFE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر BEFE خلال اليوم هو -3.34%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 94.33B
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خلال اليوم، كان سعر BEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BEFE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BEFE مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-3.34%
|30 يوم
|$ 0
|-10.37%
|60 يوم
|$ 0
|+46.03%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BEFE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.18%
-3.34%
+0.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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