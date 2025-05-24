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سعر Beer Frog (FROG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 116.43K . يتم تحديث سعر FROG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Beer Frog الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Beer Frog خلال اليوم هو -5.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Beer Frog (FROG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Beer Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Beer Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Beer Frog مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Beer Frog مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.71% 30 يوم $ 0 +20.01% 60 يوم $ 0 +46.91% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Beer Frog (FROG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Beer Frog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00256431$ 0.00256431 $ 0.00256431 تغير السعر (1 ساعة) +0.92% تغير السعر (1يوم) -5.71% تغير السعر (7 أيام) -30.47%

معلومات سوق Beer Frog (FROG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: