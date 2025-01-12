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سعر Bazinga (BAZINGA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 529.41K . يتم تحديث سعر BAZINGA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bazinga الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.34K - تغيير سعر Bazinga خلال اليوم هو -0.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 796.99M

أداء سعر Bazinga (BAZINGA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bazinga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bazinga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bazinga مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bazinga مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.95% 30 يوم $ 0 -65.15% 60 يوم $ 0 -77.73% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Bazinga (BAZINGA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bazinga: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.03101432$ 0.03101432 $ 0.03101432 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.95% تغير السعر (7 أيام) -33.26%

معلومات سوق Bazinga (BAZINGA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: