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سعر Bazed Games (BAZED) المباشر لليوم هو USD 0.04502057 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M . يتم تحديث سعر BAZED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bazed Games الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.71K - تغيير سعر Bazed Games خلال اليوم هو -0.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 76.47M

أداء سعر Bazed Games (BAZED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ -0.00033663167864459 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ +0.0044337923 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ +0.0077747012 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ -0.0085665207688827 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00033663167864459 -0.74% 30 يوم $ +0.0044337923 +9.85% 60 يوم $ +0.0077747012 +17.27% 90 يوم $ -0.0085665207688827 -15.98%

تحليل سعر Bazed Games (BAZED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bazed Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04419108$ 0.04419108 $ 0.04419108 24 ساعة مرتفع $ 0.04616457$ 0.04616457 $ 0.04616457 عالية طوال الوقت $ 0.516385$ 0.516385 $ 0.516385 تغير السعر (1 ساعة) +0.06% تغير السعر (1يوم) -0.74% تغير السعر (7 أيام) -31.24%

معلومات سوق Bazed Games (BAZED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: