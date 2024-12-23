سعر Bazed Games (BAZED)
سعر Bazed Games (BAZED) المباشر لليوم هو USD 0.04502057. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.44M. يتم تحديث سعر BAZED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bazed Games الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.71K
- تغيير سعر Bazed Games خلال اليوم هو -0.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 76.47M
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خلال اليوم، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ -0.00033663167864459 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ +0.0044337923 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ +0.0077747012 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bazed Games مقابل USD هو $ -0.0085665207688827 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00033663167864459
|-0.74%
|30 يوم
|$ +0.0044337923
|+9.85%
|60 يوم
|$ +0.0077747012
|+17.27%
|90 يوم
|$ -0.0085665207688827
|-15.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bazed Games: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.06%
-0.74%
-31.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Bazed is a distinguished online casino and player-versus-player (PvP) platform empowered by web3 technology. By delivering an enthralling and in-depth experience for global players, we emphasize community engagement. The ongoing development of our services is significantly influenced by the insights and requirements of our user base. Games DAO, a distinguished Gambling Platform utilizing the innovative technology of the Ethereum blockchain. We take pride in offering an extensive range of gaming adventures, comprising five proprietary games, engineered by our dedicated team. These exclusive Bazed Originals, namely Coin Flip, Jackpot, Dream Towers, and Crash, are fashioned to provide unparalleled excitement. Furthermore, our gaming offerings have been enriched by the addition of assorted slots and table games from premier suppliers. All Bazed Original games undergo stringent examination to maintain the utmost standards of safety, integrity, and fairness. Bazed’s commitment to prioritizing player experience sets it apart. We offer a trustworthy and lawful platform that provides secure and fair gaming. Utilizing the ETH blockchain’s capabilities, we provide novel features such as wagering with non-fungible tokens (NFTs) and handling various cryptocurrencies for deposits and withdrawals. Our fusion of traditional casino gaming with pioneering technology fosters a community-centric experience, making us a one-of-a-kind gaming destination.
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