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سعر BattleFly (GFLY) المباشر لليوم هو USD 0.03330219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 159.29K . يتم تحديث سعر GFLY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BattleFly الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.33K - تغيير سعر BattleFly خلال اليوم هو +2.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.78M

أداء سعر BattleFly (GFLY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BattleFly مقابل USD هو $ +0.00083065 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BattleFly مقابل USD هو $ -0.0102067182 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BattleFly مقابل USD هو $ -0.0120500610 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BattleFly مقابل USD هو $ -0.04714787629144143 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00083065 +2.56% 30 يوم $ -0.0102067182 -30.64% 60 يوم $ -0.0120500610 -36.18% 90 يوم $ -0.04714787629144143 -58.60%

تحليل سعر BattleFly (GFLY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BattleFly: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.03247154$ 0.03247154 $ 0.03247154 24 ساعة مرتفع $ 0.03446031$ 0.03446031 $ 0.03446031 عالية طوال الوقت $ 9.24$ 9.24 $ 9.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +2.56% تغير السعر (7 أيام) +102.05%

معلومات سوق BattleFly (GFLY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: