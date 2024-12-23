سعر Basenji (BENJI)
سعر Basenji (BENJI) المباشر لليوم هو USD 0.02521789. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.22M. يتم تحديث سعر BENJI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Basenji الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.95M
- تغيير سعر Basenji خلال اليوم هو -13.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ -0.00378239371262439 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ -0.0057922467 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ +0.0063932646 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ +0.00095075896669232 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00378239371262439
|-13.04%
|30 يوم
|$ -0.0057922467
|-22.96%
|60 يوم
|$ +0.0063932646
|+25.35%
|90 يوم
|$ +0.00095075896669232
|+3.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Basenji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.46%
-13.04%
+9.30%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meet Basenji, the oldest dog breed in history, born to live on the Base Chain.The dog of Base.The dog of Base.
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