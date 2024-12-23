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سعر Basenji (BENJI) المباشر لليوم هو USD 0.02521789 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 25.22M . يتم تحديث سعر BENJI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Basenji الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.95M - تغيير سعر Basenji خلال اليوم هو -13.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Basenji (BENJI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ -0.00378239371262439 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ -0.0057922467 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ +0.0063932646 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Basenji مقابل USD هو $ +0.00095075896669232 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00378239371262439 -13.04% 30 يوم $ -0.0057922467 -22.96% 60 يوم $ +0.0063932646 +25.35% 90 يوم $ +0.00095075896669232 +3.92%

تحليل سعر Basenji (BENJI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Basenji: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02504532$ 0.02504532 $ 0.02504532 24 ساعة مرتفع $ 0.02935055$ 0.02935055 $ 0.02935055 عالية طوال الوقت $ 0.104985$ 0.104985 $ 0.104985 تغير السعر (1 ساعة) +0.46% تغير السعر (1يوم) -13.04% تغير السعر (7 أيام) +9.30%

معلومات سوق Basenji (BENJI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: