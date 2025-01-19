سعر BaseFrog (BFROG)
سعر BaseFrog (BFROG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BFROG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BaseFrog الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.09
- تغيير سعر BaseFrog خلال اليوم هو -2.23%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر BFROG مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر BFROG.
خلال اليوم، كان سعر BaseFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BaseFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BaseFrog مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BaseFrog مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.23%
|30 يوم
|$ 0
|-9.34%
|60 يوم
|$ 0
|+1.29%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BaseFrog: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.37%
-2.23%
-0.84%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BFROG is the MEME token on Base chain, which is completely launched and owned by the community. No VC, no pre-sales. Take off at Aerodrome and closely connect with pilots.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 BFROG إلى AUD
A$--
|1 BFROG إلى GBP
￡--
|1 BFROG إلى EUR
€--
|1 BFROG إلى USD
$--
|1 BFROG إلى MYR
RM--
|1 BFROG إلى TRY
₺--
|1 BFROG إلى JPY
¥--
|1 BFROG إلى RUB
₽--
|1 BFROG إلى INR
₹--
|1 BFROG إلى IDR
Rp--
|1 BFROG إلى PHP
₱--
|1 BFROG إلى EGP
￡E.--
|1 BFROG إلى BRL
R$--
|1 BFROG إلى CAD
C$--
|1 BFROG إلى BDT
৳--
|1 BFROG إلى NGN
₦--
|1 BFROG إلى UAH
₴--
|1 BFROG إلى VES
Bs--
|1 BFROG إلى PKR
Rs--
|1 BFROG إلى KZT
₸--
|1 BFROG إلى THB
฿--
|1 BFROG إلى TWD
NT$--
|1 BFROG إلى CHF
Fr--
|1 BFROG إلى HKD
HK$--
|1 BFROG إلى MAD
.د.م--