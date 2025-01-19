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سعر Based USA (USA) المباشر لليوم هو USD 0.00111861 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر USA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based USA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 188.13K - تغيير سعر Based USA خلال اليوم هو +41.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Based USA (USA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based USA مقابل USD هو $ +0.00032917 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based USA مقابل USD هو $ +0.0007029255 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based USA مقابل USD هو $ +0.0003575944 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based USA مقابل USD هو $ -0.0007676520942700099 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00032917 +41.70% 30 يوم $ +0.0007029255 +62.84% 60 يوم $ +0.0003575944 +31.97% 90 يوم $ -0.0007676520942700099 -40.69%

تحليل سعر Based USA (USA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based USA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00136229$ 0.00136229 $ 0.00136229 عالية طوال الوقت $ 0.01342781$ 0.01342781 $ 0.01342781 تغير السعر (1 ساعة) -3.62% تغير السعر (1يوم) +41.70% تغير السعر (7 أيام) +91.70%

معلومات سوق Based USA (USA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: