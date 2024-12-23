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سعر Based ETH (BSDETH) المباشر لليوم هو USD 3,290.47 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.40M . يتم تحديث سعر BSDETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Based ETH الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.80M - تغيير سعر Based ETH خلال اليوم هو -1.68% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.38K

أداء سعر Based ETH (BSDETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Based ETH مقابل USD هو $ -56.269706589717 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Based ETH مقابل USD هو $ -73.2409264950 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Based ETH مقابل USD هو $ +981.2652077210 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Based ETH مقابل USD هو $ +615.0896979556066 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -56.269706589717 -1.68% 30 يوم $ -73.2409264950 -2.22% 60 يوم $ +981.2652077210 +29.82% 90 يوم $ +615.0896979556066 +22.99%

تحليل سعر Based ETH (BSDETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Based ETH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3,273.07$ 3,273.07 $ 3,273.07 24 ساعة مرتفع $ 3,451.71$ 3,451.71 $ 3,451.71 عالية طوال الوقت $ 4,156.02$ 4,156.02 $ 4,156.02 تغير السعر (1 ساعة) -1.48% تغير السعر (1يوم) -1.68% تغير السعر (7 أيام) -15.87%

معلومات سوق Based ETH (BSDETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: