توكنوميكس Based ETH (BSDETH) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Based ETH (BSDETH)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Based ETH (BSDETH) Based ETH is an RToken on the Base L2 whose mandate is to maintain an Ethereum-aligned Liquid Staking Token basket (with a preference for new LST providers) and to provide value to bsdETH holders through yield and diversification. About Reserve Protocol: Reserve is a free, permissionless platform to build, deploy and govern asset-backed currencies referred to as “RTokens.” RTokens are always 1:1 asset-backed, allowing for permissionless minting and redeeming onchain by users without the need for any middlemen. Overcollateralization is provided by RSR governance token stakers. Each RToken can have an entirely different governance system and is governed separately by ecosystem stakers. The Reserve protocol launched on Ethereum mainnet in October 2022, on Base L2 in October 2023, and completed its seventh audit in November 2023. الموقع الرسمي: https://app.reserve.org/base/token/0xcb327b99ff831bf8223cced12b1338ff3aa322ff/overview اشتر BSDETH الآن!

توكنوميكس Based ETH (BSDETH) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Based ETH (BSDETH)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 19.32M $ 19.32M $ 19.32M إجمالي العرض: $ 5.04K $ 5.04K $ 5.04K العرض المتداول: $ 5.04K $ 5.04K $ 5.04K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 19.32M $ 19.32M $ 19.32M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 4,156.02 $ 4,156.02 $ 4,156.02 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 1,431.56 $ 1,431.56 $ 1,431.56 السعر الحالي: $ 3,842.04 $ 3,842.04 $ 3,842.04 معرفة المزيد عن سعر Based ETH (BSDETH)

توكنوميكس Based ETH (BSDETH): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Based ETH (BSDETH) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BSDETH التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BSDETH التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BSDETH، استكشف السعر المباشر لتوكن BSDETH!

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