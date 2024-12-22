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سعر Bamboo on Base (BAMBOO) المباشر لليوم هو USD 0.00795063 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.95M . يتم تحديث سعر BAMBOO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Bamboo on Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.15K - تغيير سعر Bamboo on Base خلال اليوم هو -3.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Bamboo on Base (BAMBOO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.000297100835635035 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.0027615479 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.0013169359 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.008900830006744177 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000297100835635035 -3.60% 30 يوم $ -0.0027615479 -34.73% 60 يوم $ -0.0013169359 -16.56% 90 يوم $ -0.008900830006744177 -52.81%

تحليل سعر Bamboo on Base (BAMBOO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00782313$ 0.00782313 $ 0.00782313 24 ساعة مرتفع $ 0.00839242$ 0.00839242 $ 0.00839242 عالية طوال الوقت $ 0.04278792$ 0.04278792 $ 0.04278792 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) -3.60% تغير السعر (7 أيام) -24.09%

معلومات سوق Bamboo on Base (BAMBOO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: