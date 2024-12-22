سعر Bamboo on Base (BAMBOO)
سعر Bamboo on Base (BAMBOO) المباشر لليوم هو USD 0.00795063. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.95M. يتم تحديث سعر BAMBOO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Bamboo on Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.15K
- تغيير سعر Bamboo on Base خلال اليوم هو -3.60%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.000297100835635035 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.0027615479 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.0013169359 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bamboo on Base مقابل USD هو $ -0.008900830006744177 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000297100835635035
|-3.60%
|30 يوم
|$ -0.0027615479
|-34.73%
|60 يوم
|$ -0.0013169359
|-16.56%
|90 يوم
|$ -0.008900830006744177
|-52.81%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Bamboo on Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
-3.60%
-24.09%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
This is a meme coin on BASE. It was started by a very experienced team, with the meme character being a panda, who wants to have fun with his community.
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