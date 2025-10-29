معلومات سعر Balsa MM Fund (BMMF) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.075372 24 ساعة منخفض $ 0.075544 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.075544 أدنى سعر $ 0.070272 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) +0.63%

سعر Balsa MM Fund (BMMF) في الوقت الحقيقي هو $0.075388. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BMMF بين أدنى سعر $ 0.075372 وأعلى سعر $ 0.075544، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBMMF على الإطلاق هو $ 0.075544، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.070272.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BMMF -0.00% على مدار الساعة الماضية، +0.00% على مدار 24 ساعة، و +0.63% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Balsa MM Fund (BMMF)

القيمة السوقية $ 3.72M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 3.72M إمداد دورة التداول 49.29M إجمالي العرض 49,290,262.52985915

القيمة السوقية الحالية لـ Balsa MM Fund هي $ 3.72M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BMMF يبلغ 49.29M، مع إجمالي عرض 49290262.52985915. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 3.72M.