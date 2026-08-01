سعر Bad Idea AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad Idea AI (BAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BAD.

يحتل Bad Idea AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 445,997، مع عرض متداول قدره 684.79T BAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BAD بمقدار +1.00% خلال الساعة الماضية و-6.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bad Idea AI (BAD)

القيمة السوقية $ 446.00K$ 446.00K $ 446.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 540.23K$ 540.23K $ 540.23K إمداد دورة التداول 684.79T 684.79T 684.79T إجمالي العرض 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bad Idea AI هي $ 446.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAD يبلغ 684.79T، مع إجمالي عرض 829474084319129.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 540.23K.