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سعر Bad Idea AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BAD هي 445,997 USD. تابع تحديثات أسعار BAD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Bad Idea AI المباشر اليوم هو 0 USD. القيمة السوقية لـ BAD هي 445,997 USD. تابع تحديثات أسعار BAD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو BAD

الوثيقة البيضاء لـ BAD

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سعر Bad Idea AI (BAD)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 BAD إلى USD:

$0.000000000652573
$0.000000000652573$0.000000000652573
-4.90%1D
mexc
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار Bad Idea AI (BAD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:33:33 (UTC+8)

سعر Bad Idea AI اليوم

السعر المباشر لمشروع Bad Idea AI (BAD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BAD.

يحتل Bad Idea AI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 445,997، مع عرض متداول قدره 684.79T BAD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BAD بمقدار +1.00% خلال الساعة الماضية و-6.89% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Bad Idea AI (BAD)

$ 446.00K
$ 446.00K$ 446.00K

--
----

$ 540.23K
$ 540.23K$ 540.23K

684.79T
684.79T 684.79T

829,474,084,319,129.0
829,474,084,319,129.0 829,474,084,319,129.0

القيمة السوقية الحالية لـ Bad Idea AI هي $ 446.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BAD يبلغ 684.79T، مع إجمالي عرض 829474084319129.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 540.23K.

سجل سعر Bad Idea AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1.00%

-5.35%

-6.89%

-6.89%

سجل سعر Bad Idea AI (BAD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Bad Idea AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Bad Idea AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Bad Idea AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Bad Idea AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.35%
30 يوم$ 0+4.24%
60 يوم$ 0+2.82%
90 يوم$ 0--

توقعات أسعار Bad Idea AI

Bad Idea AI (BAD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف BAD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرBad Idea AI (BAD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Bad Idea AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Bad Idea AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار BAD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Bad Idea AI.

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المصدر Bad Idea AI (BAD)

مستند تقني
الموقع الرسمي

الفئة :

Discord BotsEthereum EcosystemMeme

نبذة عن Bad Idea AI

ما هو السعر الحالي لـ BAD في السوق؟

يُقدَّر سعره حاليًا بـ $، مما يعكس تحركًا في السعر بنسبة -5.35% خلال الـ 24 ساعة الماضية. تعكس تحديثات الأسعار بيانات السوق المجمعة المباشرة.

ما مقدار السيولة التي يتمتع بها Bad Idea AI عبر البورصات؟

مع درجة سيولة تبلغ --/100، يُظهر BAD عمقًا مستقرًا للسوق عبر منصات التداول ذات الحجم الكبير.

ما هو الحجم اليومي لـ BAD؟

خلال الـ 24 ساعة الماضية، تداول المتداولون ما قيمته $-- من BAD. إن ارتفاع حجم التداول يسهم في ضيق فروق الأسعار وسلاسة المعاملات.

ما هو نطاق سعر اليوم لـ Bad Idea AI؟

لقد تداول السعر بين $ و$، مسجلًا نطاق التقلبات لهذا اليوم.

ما الذي يحدد إمكانية الوصول والشعبية لـ BAD في الأسواق العالمية؟

تشمل العوامل إدراج البورصات، وتوافر أزواج التداول، وعمق السيولة، ومدى تكامل BAD داخل نظام -- البيئي.

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bad Idea AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-18 00:33:33 (UTC+8)

تحديثات Bad Idea AI (BAD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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