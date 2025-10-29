معلومات سعر Avocado DAO (AVG) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00509391 $ 0.00509391 $ 0.00509391 24 ساعة منخفض $ 0.00509391 $ 0.00509391 $ 0.00509391 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00509391$ 0.00509391 $ 0.00509391 24 ساعة مرتفع $ 0.00509391$ 0.00509391 $ 0.00509391 عالية طوال الوقت $ 2.69$ 2.69 $ 2.69 أدنى سعر $ 0.00450186$ 0.00450186 $ 0.00450186 تغير السعر (1 ساعة) +0.01% تغير السعر (1يوم) +0.01% تغير السعر (7 أيام) +2.89% تغير السعر (7 أيام) +2.89%

سعر Avocado DAO (AVG) في الوقت الحقيقي هو $0.00509463. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول AVG بين أدنى سعر $ 0.00509391 وأعلى سعر $ 0.00509391، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـAVG على الإطلاق هو $ 2.69، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00450186.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير AVG +0.01% على مدار الساعة الماضية، +0.01% على مدار 24 ساعة، و +2.89% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Avocado DAO (AVG)

القيمة السوقية $ 765.95K$ 765.95K $ 765.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.09M$ 5.09M $ 5.09M إمداد دورة التداول 150.36M 150.36M 150.36M إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Avocado DAO هي $ 765.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ AVG يبلغ 150.36M، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.09M.