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سعر Autonomous Secure Dollar (USSD) المباشر لليوم هو USD 1.0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.05K . يتم تحديث سعر USSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Autonomous Secure Dollar الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 958.84 - تغيير سعر Autonomous Secure Dollar خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 122.07K

أداء سعر Autonomous Secure Dollar (USSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0006373 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0020352000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0005240000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.1690587931286287 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0006373 +0.06% 30 يوم $ +0.0020352000 +0.20% 60 يوم $ +0.0005240000 +0.05% 90 يوم $ +0.1690587931286287 +20.35%

تحليل سعر Autonomous Secure Dollar (USSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomous Secure Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.995513$ 0.995513 $ 0.995513 24 ساعة مرتفع $ 1.002$ 1.002 $ 1.002 عالية طوال الوقت $ 1.087$ 1.087 $ 1.087 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) +0.02%

معلومات سوق Autonomous Secure Dollar (USSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: