سعر Autonomous Secure Dollar (USSD)
سعر Autonomous Secure Dollar (USSD) المباشر لليوم هو USD 1.0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 122.05K. يتم تحديث سعر USSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Autonomous Secure Dollar الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 958.84
- تغيير سعر Autonomous Secure Dollar خلال اليوم هو +0.06%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.07K
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خلال اليوم، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0006373 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0020352000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.0005240000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Autonomous Secure Dollar مقابل USD هو $ +0.1690587931286287 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0006373
|+0.06%
|30 يوم
|$ +0.0020352000
|+0.20%
|60 يوم
|$ +0.0005240000
|+0.05%
|90 يوم
|$ +0.1690587931286287
|+20.35%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Autonomous Secure Dollar: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
+0.06%
+0.02%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
USSD is a censorship-free stablecoin that is fully backed by crypto. It is completely autonomous, over-collateralized, and anti-inflationary. USSD is a non-profit organization. Nobody can freeze tokens or manage the collateral. Open-source code that passed Hacken and Sherlock security audits with the highest scores. Collateral of USSD Stable coin contains 3 crypto assets (ETH, BTC and other stablecoins) in Arbitrum that will ensure maximum decentralization possible nowadays.
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