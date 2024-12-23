سعر Automata (ATA)
سعر Automata (ATA) المباشر لليوم هو USD 0.091853. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.69M. يتم تحديث سعر ATA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Automata الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85M
- تغيير سعر Automata خلال اليوم هو -0.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 562.78M
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خلال اليوم، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.00053680479147299 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.0041289760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ +0.0001539272 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.00337863235300451 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00053680479147299
|-0.58%
|30 يوم
|$ -0.0041289760
|-4.49%
|60 يوم
|$ +0.0001539272
|+0.17%
|90 يوم
|$ -0.00337863235300451
|-3.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Automata: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.08%
-0.58%
-24.42%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Automata Network is a modular attestation layer that extends machine trust to Ethereum with TEE Coprocessors. With Proof of Machinehood, a global, decentralized network of machine attestations helps rollups to achieve an Ethereum-aligned future without excessive computation or economic stake. Our offerings include 1RPC, a private RPC relay that protects user metadata, TEE Multi-Prover, which integrates Intel SGX for diverse and resilient proof methods and TEE Builder, which ensures transaction confidentiality and user privacy by securing sensitive data within Intel SGX.
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