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سعر Automata (ATA) المباشر لليوم هو USD 0.091853 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 51.69M . يتم تحديث سعر ATA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Automata الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.85M - تغيير سعر Automata خلال اليوم هو -0.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 562.78M

أداء سعر Automata (ATA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.00053680479147299 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.0041289760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ +0.0001539272 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Automata مقابل USD هو $ -0.00337863235300451 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00053680479147299 -0.58% 30 يوم $ -0.0041289760 -4.49% 60 يوم $ +0.0001539272 +0.17% 90 يوم $ -0.00337863235300451 -3.54%

تحليل سعر Automata (ATA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Automata: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0903$ 0.0903 $ 0.0903 24 ساعة مرتفع $ 0.096375$ 0.096375 $ 0.096375 عالية طوال الوقت $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 تغير السعر (1 ساعة) -1.08% تغير السعر (1يوم) -0.58% تغير السعر (7 أيام) -24.42%

معلومات سوق Automata (ATA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: