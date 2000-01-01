تتعقب هذه الفئة التوكنات التي تم توزيعها في البداية من خلال منصة Binance Launchpool. يربح المستخدمون هذه الأصول الرقمية الجديدة من خلال وضع عملاتهم الرقمية الحالية، مثل BNB أو العملات المستقرة، في مجمعات سيولة مخصصة. تساعد مراقبة هذه التوكنات المستثمرين على قياس أداء السوق وسيولة المشاريع التي يحتضنها نظام Binance البيئي.

غالبًا ما تبدأ عملات توكن Binance Launchpool بإمدادات أولية منخفضة جدًا متداولة. هذه الندرة المصطنعة، إلى جانب ارتفاع الطلب الأولي، يمكن أن تؤدي إلى اكتشاف وتقلب كبير في الأسعار على المدى القصير بعد الإدراج مباشرة.

نعم، تخضع المشاريع المعروضة على منصة Binance Launchpool عمومًا لعمليات تدقيق أمنية تقنية صارمة وعناية أساسية صارمة من قبل البورصة قبل تقديمها للمستثمرين الأفراد.

تشهد عملات توكن Binance Launchpool أحجام تداول عالية لأنها مُدرجة على الفور في أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، مما يمنحها على الفور سيولة عالمية ضخمة وملايين المتداولين النشطين.

يحصل المستخدمون على عملات توكنات جديدة عن طريق حبس (تخزين) أصولهم الحالية مؤقتًا، وعادةً ما تكون BNB أو عملات مستقرة مثل FDUSD، في مجمعات سيولة محددة على منصة Binance لفترة زراعية محددة.

تقوم فئة Binance Launchpool بتتبع الأصول الرقمية التي تم توزيعها في البداية على المستخدمين من خلال منصة Binance للتبادل كمكافأة على الرهان على عملات رقمية أخرى محددة.

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يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Binance Launchpool ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.