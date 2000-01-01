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كرنفال TradFi مع 1,000,000$
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أعلى توكنات Binance Launchpool من حيث القيمة السوقية

تتعقب هذه الفئة التوكنات التي تم توزيعها في البداية من خلال منصة Binance Launchpool. يربح المستخدمون هذه الأصول الرقمية الجديدة من خلال وضع عملاتهم الرقمية الحالية، مثل BNB أو العملات المستقرة، في مجمعات سيولة مخصصة. تساعد مراقبة هذه التوكنات المستثمرين على قياس أداء السوق وسيولة المشاريع التي يحتضنها نظام Binance البيئي.

#
عملة
سعر
آخر 7 أيام
إجراء
1
$ 0,6772
+%0,21
+%0,41
%0,00
$ 2,74B
$ 1,25M
2
Ethena
Ethena
ENA
$ 0,08329
-%0,05
-%0,16
-%6,28
$ 774,36M
$ 3,16M
3
Lighter
Lighter
LIT
$ 2,3383
-%0,02
+%0,65
-%2,59
$ 586,00M
$ 596,21K
4
Ether.Fi Foundation
Ether.Fi Foundation
ETHFI
$ 0,4972
-%0,04
-%1,22
+%34,65
$ 441,13M
$ 5,12M
5
BIO Protocol
BIO Protocol
BIO
$ 0,02454
-%0,36
+%0,49
-%1,00
$ 54,42M
$ 2,99M
6
Venus
Venus
XVS
$ 2,708
+%0,04
-%0,28
-%0,67
$ 44,31M
$ 19,61K
7
IO
IO
IO
$ 0,1135
-%0,07
+%1,32
-%0,61
$ 39,70M
$ 1,14M
8
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0,0003869
-%0,72
-%0,44
+%8,25
$ 38,63M
$ 214,26M
9
$ 0,005965
+%0,51
-%1,16
+%2,39
$ 38,21M
$ 11,11M
10
RedStone
RedStone
RED
$ 0,08731
+%2,26
-%0,33
+%1,84
$ 36,34M
$ 681,50K
11
Memecoin
Memecoin
MEME
$ 0,0004614
-%0,09
-%2,53
-%7,28
$ 29,37M
$ 146,88M
12
Manta Network
Manta Network
MANTA
$ 0,05669
-%0,12
-%1,36
-%0,72
$ 26,87M
$ 1,22M
13
Gensyn
Gensyn
AI
$ 0,02021
-%0,39
-%2,17
-%2,88
$ 26,43M
$ 3,42M
14
Renzo
Renzo
REZ
$ 0,002705
+%0,15
-%0,26
-%1,99
$ 23,22M
$ 23,77M
15
Nil Token
Nil Token
NIL
$ 0,04532
-%1,37
+%1,27
+%28,11
$ 21,58M
$ 2,34M
16
DODO
DODO
DODO
$ 0,02121
-%0,46
+%0,66
-%2,46
$ 21,42M
$ 10,17M
17
CyberConnect
CyberConnect
CYBER
$ 0,2913
+%0,24
-%1,38
-%4,41
$ 20,51M
$ 206,55K
18
Aevo
Aevo
AEVO
$ 0,01999
-%0,45
+%0,45
-%1,72
$ 18,38M
$ 2,79M
19
Fusionist
Fusionist
ACE
$ 0,1759
+%2,41
+%30,88
+%67,84
$ 18,19M
$ 3,54M
20
CertiK
CertiK
CTK
$ 0,10953
-%0,22
+%0,01
-%3,20
$ 17,60M
$ 518,69K
21
Pixels
Pixels
PIXEL
$ 0,004691
-%0,50
-%1,74
+%8,96
$ 16,01M
$ 18,82M
22
Xai
Xai
XAI
$ 0,006975
+%0,75
-%2,58
+%6,23
$ 14,49M
$ 26,99M
23
WalletConnect
WalletConnect
WCT
$ 0,03353
+%0,45
-%1,61
-%4,59
$ 13,47M
$ 1,93M
24
Heima
Heima
HEI
$ 0,1345
+%1,27
+%1,79
-%9,47
$ 13,21M
$ 3,06M
25
My Neighbor Alice
My Neighbor Alice
ALICE
$ 0,13007
-%0,30
-%8,47
+%10,21
$ 12,96M
$ 1,47M
26
Atlético de Madrid
Atlético de Madrid
ATM
$ 1,4257
-%2,76
-%5,04
-%6,91
$ 12,06M
$ 38,41K
27
OG
OG
OG
$ 2,496
-%0,12
-%1,23
-%2,39
$ 11,75M
$ 22,39K
28
INIT
INIT
INIT
$ 0,05167
-%0,41
-%0,48
-%4,44
$ 10,21M
$ 1,11M
29
BENQI
BENQI
BENQI
$ 0,001311
%0,00
-%1,94
-%1,28
$ 9,45M
$ 37,70M
30
Alien Worlds Trilium
Alien Worlds Trilium
TLM
$ 0,0013782
+%0,12
-%13,61
-%12,02
$ 9,35M
$ 56,84M
31
Bella
Bella
BEL
$ 0,10832
-%0,93
-%5,40
+%4,71
$ 8,66M
$ 836,89K
32
Maverick Protocol
Maverick Protocol
MAV
$ 0,009314
+%0,04
-%1,78
-%2,17
$ 8,65M
$ 6,61M
33
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
PSG
$ 0,4768
-%0,15
-%0,96
-%6,78
$ 7,69M
$ 114,60K
34
Santos FC Fan Token
Santos FC Fan Token
SANTOS
$ 0,4727
-%0,34
+%1,04
+%0,11
$ 7,65M
$ 130,37K
35
AS Roma
AS Roma
ASR
$ 0,8395
-%0,26
-%1,10
-%3,18
$ 7,26M
$ 67,80K
36
GUNZ
GUNZ
GUN
$ 0,002945
-%0,77
-%1,37
-%12,85
$ 6,98M
$ 30,57M
37
Hashflow
Hashflow
HFT
$ 0,007864
+%2,05
-%16,86
-%8,04
$ 6,68M
$ 19,28M
38
SAGA
SAGA
SAGA
$ 0,01333
-%0,08
+%1,68
-%4,93
$ 5,38M
$ 5,97M
39
Manchester City Fan
Manchester City Fan
CITY
$ 0,3525
-%0,40
-%0,03
-%2,76
$ 4,77M
$ 158,17K
40
Juventus
Juventus
JUV
$ 0,3014
-%0,43
-%0,03
-%2,90
$ 4,71M
$ 182,95K
41
Scroll
Scroll
SCR
$ 0,02021
+%0,25
-%2,12
-%2,12
$ 3,87M
$ 2,72M
42
Highstreet
Highstreet
HIGH
$ 0,02077
-%0,29
-%1,61
+%1,72
$ 2,00M
$ 3,28M
43
Reef
Reef
REEF
$ 0,00005233
+%0,02
-%2,24
-%4,67
$ 1,91M
$ 1,06B
44
DAR Open Network
DAR Open Network
D
$ 0,001933
+%1,68
+%1,31
-%5,00
$ 1,44M
$ 28,65M
45
BEAM
BEAM
BEAM
$ 0,007021
%0,00
-%0,81
-%15,72
$ 1,06M
$ 80,12K
46
Radiant Capital
Radiant Capital
RDNT
$ 0,00039781
+%0,07
+%0,02
-%6,79
$ 571,62K
$ 27,66K
47
Automata
Automata
ATA
$ 0,00048214
-%0,28
-%0,02
-%5,47
$ 468,32K
$ 59,32K
48
Stella
Stella
ALPHA
$ 0,00041605
-%0,50
-%0,03
+%2,93
$ 410,65K
$ 2,28K
49
Unifi Protocol DAO
Unifi Protocol DAO
UNFI
$ 0,03099307
-%0,01
-%0,01
-%7,42
$ 309,93K
$ 1,32K
50
Flamingo Finance
Flamingo Finance
FLM
$ 0,00053932
%0,00
--
%0,00
$ 307,28K
$ 47,19K

الأسئلة الشائعة

ما هي فئة عملة Binance Launchpool المشفرة؟
تقوم فئة Binance Launchpool بتتبع الأصول الرقمية التي تم توزيعها في البداية على المستخدمين من خلال منصة Binance للتبادل كمكافأة على الرهان على عملات رقمية أخرى محددة.
كيف يحصل المستخدمون على التوكنات التي تم إطلاقها من خلال Binance Launchpool؟
يحصل المستخدمون على عملات توكنات جديدة عن طريق حبس (تخزين) أصولهم الحالية مؤقتًا، وعادةً ما تكون BNB أو عملات مستقرة مثل FDUSD، في مجمعات سيولة محددة على منصة Binance لفترة زراعية محددة.
لماذا غالبًا ما تشهد توكنات Binance Launchpool أحجام تداول عالية عند الإدراج؟
تشهد عملات توكن Binance Launchpool أحجام تداول عالية لأنها مُدرجة على الفور في أكبر بورصة للعملات الرقمية في العالم، مما يمنحها على الفور سيولة عالمية ضخمة وملايين المتداولين النشطين.
هل تخضع مشاريع Binance Launchpool لعمليات تدقيق أمني قبل عرضها على المستخدمين؟
نعم، تخضع المشاريع المعروضة على منصة Binance Launchpool عمومًا لعمليات تدقيق أمنية تقنية صارمة وعناية أساسية صارمة من قبل البورصة قبل تقديمها للمستثمرين الأفراد.

إخلاء المسؤولية

يتم الحصول على إدراج الأصول الرقمية في قطاع Binance Launchpool ، إلى جانب قواعد التصنيف وبيانات السوق، من جهات خارجية مستقلة. لا يشكل إدراج رمز مميز في هذه الفئة مصادقة أو ضمانًا أو توصية استثمارية من MEXC. جميع المحتويات هي لأغراض إعلامية فقط. تخضع أسعار العملات المشفرة لتقلبات السوق؛ يُرجى إجراء البحث الخاص بك (DYOR) والتداول بحذر.