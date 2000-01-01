تتعقب هذه الفئة التوكنات التي تم توزيعها في البداية من خلال منصة Binance Launchpool. يربح المستخدمون هذه الأصول الرقمية الجديدة من خلال وضع عملاتهم الرقمية الحالية، مثل BNB أو العملات المستقرة، في مجمعات سيولة مخصصة. تساعد مراقبة هذه التوكنات المستثمرين على قياس أداء السوق وسيولة المشاريع التي يحتضنها نظام Binance البيئي.
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