سعر Audius (AUDIO)
سعر Audius (AUDIO) المباشر لليوم هو USD 0.152614. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 195.49M. يتم تحديث سعر AUDIO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Audius الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 8.15M
- تغيير سعر Audius خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28B
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خلال اليوم، كان سعر Audius مقابل USD هو $ +0.00067428 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Audius مقابل USD هو $ +0.0113326120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Audius مقابل USD هو $ +0.0249227208 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Audius مقابل USD هو $ +0.01886034117810825 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00067428
|+0.44%
|30 يوم
|$ +0.0113326120
|+7.43%
|60 يوم
|$ +0.0249227208
|+16.33%
|90 يوم
|$ +0.01886034117810825
|+14.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Audius: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.91%
+0.44%
-24.24%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AUDIO is the native platform token of the Audius streaming protocol. AUDIO is staked for security, feature access and governance and earned by artists, fans and node operators who drive Audius.
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