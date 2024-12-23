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سعر Atlas USV (USV) المباشر لليوم هو USD 14.44 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.52M . يتم تحديث سعر USV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Atlas USV الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 71.54 - تغيير سعر Atlas USV خلال اليوم هو -18.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 105.48K

أداء سعر Atlas USV (USV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Atlas USV مقابل USD هو $ -3.36608820874109 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Atlas USV مقابل USD هو $ -2.8028733120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Atlas USV مقابل USD هو $ -0.0286821720 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Atlas USV مقابل USD هو $ +6.723529058783116 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -3.36608820874109 -18.90% 30 يوم $ -2.8028733120 -19.41% 60 يوم $ -0.0286821720 -0.19% 90 يوم $ +6.723529058783116 +87.13%

تحليل سعر Atlas USV (USV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Atlas USV: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 13.7$ 13.7 $ 13.7 24 ساعة مرتفع $ 17.94$ 17.94 $ 17.94 عالية طوال الوقت $ 1,138.47$ 1,138.47 $ 1,138.47 تغير السعر (1 ساعة) +1.17% تغير السعر (1يوم) -18.90% تغير السعر (7 أيام) +151.96%

معلومات سوق Atlas USV (USV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: