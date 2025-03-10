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سعر Athene Network (ATN) المباشر لليوم هو USD 0.167798 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 758.37K . يتم تحديث سعر ATN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Athene Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.64K - تغيير سعر Athene Network خلال اليوم هو +2.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.52M

أداء سعر Athene Network (ATN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ +0.0046049 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.0046049 +2.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Athene Network (ATN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Athene Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.15688$ 0.15688 $ 0.15688 24 ساعة مرتفع $ 0.174015$ 0.174015 $ 0.174015 عالية طوال الوقت $ 0.185002$ 0.185002 $ 0.185002 تغير السعر (1 ساعة) -0.75% تغير السعر (1يوم) +2.82% تغير السعر (7 أيام) +63.05%

معلومات سوق Athene Network (ATN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: