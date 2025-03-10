سعر Athene Network (ATN)
سعر Athene Network (ATN) المباشر لليوم هو USD 0.167798. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 758.37K. يتم تحديث سعر ATN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Athene Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 134.64K
- تغيير سعر Athene Network خلال اليوم هو +2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 4.52M
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خلال اليوم، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ +0.0046049 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Athene Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0046049
|+2.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Athene Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.75%
+2.82%
+63.05%
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