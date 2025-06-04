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سعر Aster Staked USDF (ASUSDF) المباشر لليوم هو USD 1.016 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.27M . يتم تحديث سعر ASUSDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aster Staked USDF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aster Staked USDF خلال اليوم هو -0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 28.81M

أداء سعر Aster Staked USDF (ASUSDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ -0.0002549445349 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0018842736 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0035113976 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0054480372606367 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0002549445349 -0.02% 30 يوم $ +0.0018842736 +0.19% 60 يوم $ +0.0035113976 +0.35% 90 يوم $ +0.0054480372606367 +0.54%

تحليل سعر Aster Staked USDF (ASUSDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster Staked USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 24 ساعة مرتفع $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 عالية طوال الوقت $ 1.025$ 1.025 $ 1.025 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.13%

معلومات سوق Aster Staked USDF (ASUSDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: