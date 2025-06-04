سعر Aster Staked USDF (ASUSDF)
سعر Aster Staked USDF (ASUSDF) المباشر لليوم هو USD 1.016. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 29.27M. يتم تحديث سعر ASUSDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aster Staked USDF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aster Staked USDF خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 28.81M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASUSDF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASUSDF.
خلال اليوم، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ -0.0002549445349 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0018842736 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0035113976 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster Staked USDF مقابل USD هو $ +0.0054480372606367 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0002549445349
|-0.02%
|30 يوم
|$ +0.0018842736
|+0.19%
|60 يوم
|$ +0.0035113976
|+0.35%
|90 يوم
|$ +0.0054480372606367
|+0.54%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster Staked USDF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-0.02%
+0.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASUSDF إلى VND
₫26,736.04
|1 ASUSDF إلى AUD
A$1.56464
|1 ASUSDF إلى GBP
￡0.74168
|1 ASUSDF إلى EUR
€0.88392
|1 ASUSDF إلى USD
$1.016
|1 ASUSDF إلى MYR
RM4.30784
|1 ASUSDF إلى TRY
₺39.7256
|1 ASUSDF إلى JPY
¥146.57832
|1 ASUSDF إلى RUB
₽79.97952
|1 ASUSDF إلى INR
₹87.24392
|1 ASUSDF إلى IDR
Rp16,655.73504
|1 ASUSDF إلى KRW
₩1,387.97792
|1 ASUSDF إلى PHP
₱56.66232
|1 ASUSDF إلى EGP
￡E.50.45456
|1 ASUSDF إلى BRL
R$5.72008
|1 ASUSDF إلى CAD
C$1.39192
|1 ASUSDF إلى BDT
৳124.09424
|1 ASUSDF إلى NGN
₦1,607.58632
|1 ASUSDF إلى UAH
₴42.09288
|1 ASUSDF إلى VES
Bs97.536
|1 ASUSDF إلى PKR
Rs286.512
|1 ASUSDF إلى KZT
₸518.3632
|1 ASUSDF إلى THB
฿33.23336
|1 ASUSDF إلى TWD
NT$30.45968
|1 ASUSDF إلى AED
د.إ3.72872
|1 ASUSDF إلى CHF
Fr0.83312
|1 ASUSDF إلى HKD
HK$7.96544
|1 ASUSDF إلى MAD
.د.م9.33704
|1 ASUSDF إلى MXN
$19.5072