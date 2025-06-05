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سعر Aster Staked BNB (ASBNB) المباشر لليوم هو USD 689.23 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.48M . يتم تحديث سعر ASBNB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Aster Staked BNB الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Aster Staked BNB خلال اليوم هو -0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 238.65K

أداء سعر Aster Staked BNB (ASBNB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ -0.318498459315 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +82.2898576970 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +79.3193453200 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +266.74962730648995 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.318498459315 -0.04% 30 يوم $ +82.2898576970 +11.94% 60 يوم $ +79.3193453200 +11.51% 90 يوم $ +266.74962730648995 +63.14%

تحليل سعر Aster Staked BNB (ASBNB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 685.89$ 685.89 $ 685.89 24 ساعة مرتفع $ 708.73$ 708.73 $ 708.73 عالية طوال الوقت $ 828.99$ 828.99 $ 828.99 تغير السعر (1 ساعة) +0.22% تغير السعر (1يوم) -0.04% تغير السعر (7 أيام) -5.40%

معلومات سوق Aster Staked BNB (ASBNB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: