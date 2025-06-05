سعر Aster Staked BNB (ASBNB)
سعر Aster Staked BNB (ASBNB) المباشر لليوم هو USD 689.23. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 164.48M. يتم تحديث سعر ASBNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Aster Staked BNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Aster Staked BNB خلال اليوم هو -0.04%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 238.65K
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ASBNB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ASBNB.
خلال اليوم، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ -0.318498459315 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +82.2898576970 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +79.3193453200 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Aster Staked BNB مقابل USD هو $ +266.74962730648995 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.318498459315
|-0.04%
|30 يوم
|$ +82.2898576970
|+11.94%
|60 يوم
|$ +79.3193453200
|+11.51%
|90 يوم
|$ +266.74962730648995
|+63.14%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Aster Staked BNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
-0.04%
-5.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ASBNB إلى VND
₫18,137,087.45
|1 ASBNB إلى AUD
A$1,054.5219
|1 ASBNB إلى GBP
￡503.1379
|1 ASBNB إلى EUR
€599.6301
|1 ASBNB إلى USD
$689.23
|1 ASBNB إلى MYR
RM2,915.4429
|1 ASBNB إلى TRY
₺27,093.6313
|1 ASBNB إلى JPY
¥98,470.2901
|1 ASBNB إلى RUB
₽54,621.4775
|1 ASBNB إلى INR
₹59,191.0724
|1 ASBNB إلى IDR
Rp11,298,850.6512
|1 ASBNB إلى KRW
₩935,181.7255
|1 ASBNB إلى PHP
₱38,341.8649
|1 ASBNB إلى EGP
￡E.34,234.0541
|1 ASBNB إلى BRL
R$3,880.3649
|1 ASBNB إلى CAD
C$937.3528
|1 ASBNB إلى BDT
৳84,182.5522
|1 ASBNB إلى NGN
₦1,088,824.8771
|1 ASBNB إلى UAH
₴28,554.7989
|1 ASBNB إلى VES
Bs66,855.31
|1 ASBNB إلى PKR
Rs194,362.86
|1 ASBNB إلى KZT
₸351,645.146
|1 ASBNB إلى THB
฿22,441.3288
|1 ASBNB إلى TWD
NT$20,594.1924
|1 ASBNB إلى AED
د.إ2,529.4741
|1 ASBNB إلى CHF
Fr558.2763
|1 ASBNB إلى HKD
HK$5,403.5632
|1 ASBNB إلى MAD
.د.م6,334.0237
|1 ASBNB إلى MXN
$13,226.3237