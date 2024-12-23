سعر ARTH (ARTH)
سعر ARTH (ARTH) المباشر لليوم هو USD 1.031. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 453.64K. يتم تحديث سعر ARTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ARTH الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.49
- تغيير سعر ARTH خلال اليوم هو -28.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 439.91K
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خلال اليوم، كان سعر ARTH مقابل USD هو $ -0.403911768233813 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ARTH مقابل USD هو $ -0.1598727367 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ARTH مقابل USD هو $ -0.1846506566 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ARTH مقابل USD هو $ -0.7886929464170257 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.403911768233813
|-28.14%
|30 يوم
|$ -0.1598727367
|-15.50%
|60 يوم
|$ -0.1846506566
|-17.90%
|90 يوم
|$ -0.7886929464170257
|-43.34%
اكتشف أحدث تحليلات سعر ARTH: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-28.14%
-13.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
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