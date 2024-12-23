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سعر Arkreen Token (AKRE) المباشر لليوم هو USD 0.00126706 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M . يتم تحديث سعر AKRE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Arkreen Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.51K - تغيير سعر Arkreen Token خلال اليوم هو +4.58% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.20B

أداء سعر Arkreen Token (AKRE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ +0.0011928093 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ +0.0013477310 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ -0.0000187299016721847 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.58% 30 يوم $ +0.0011928093 +94.14% 60 يوم $ +0.0013477310 +106.37% 90 يوم $ -0.0000187299016721847 -1.45%

تحليل سعر Arkreen Token (AKRE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Arkreen Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00120968$ 0.00120968 $ 0.00120968 24 ساعة مرتفع $ 0.00127811$ 0.00127811 $ 0.00127811 عالية طوال الوقت $ 0.0114795$ 0.0114795 $ 0.0114795 تغير السعر (1 ساعة) -0.76% تغير السعر (1يوم) +4.58% تغير السعر (7 أيام) +2.43%

معلومات سوق Arkreen Token (AKRE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: