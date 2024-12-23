سعر Arkreen Token (AKRE)
سعر Arkreen Token (AKRE) المباشر لليوم هو USD 0.00126706. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.06M. يتم تحديث سعر AKRE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Arkreen Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 56.51K
- تغيير سعر Arkreen Token خلال اليوم هو +4.58%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.20B
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خلال اليوم، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ +0.0011928093 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ +0.0013477310 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Arkreen Token مقابل USD هو $ -0.0000187299016721847 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.58%
|30 يوم
|$ +0.0011928093
|+94.14%
|60 يوم
|$ +0.0013477310
|+106.37%
|90 يوم
|$ -0.0000187299016721847
|-1.45%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Arkreen Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.76%
+4.58%
+2.43%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Arkreen Network is a Web3-enabled data network for distributed renewable energy resources connection and monetization towards a carbon-neutral Earth. Arkreen Network aims to establish DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Networks) for ReFi (Regenerative Finance) infrastructure and global inclusive network for climate action.
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