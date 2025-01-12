سعر Architex (ARCX)
سعر Architex (ARCX) المباشر لليوم هو USD 0.409778. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ARCX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Architex الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 64.59K
- تغيير سعر Architex خلال اليوم هو +11.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Architex مقابل USD هو $ +0.04110965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Architex مقابل USD هو $ -0.0962127600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Architex مقابل USD هو $ -0.0691995796 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Architex مقابل USD هو $ -0.136264529100599 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.04110965
|+11.15%
|30 يوم
|$ -0.0962127600
|-23.47%
|60 يوم
|$ -0.0691995796
|-16.88%
|90 يوم
|$ -0.136264529100599
|-24.95%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Architex: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.44%
+11.15%
-13.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.
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