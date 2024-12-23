سعر Ara (ARA)
سعر Ara (ARA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.96K. يتم تحديث سعر ARA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ara الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.93
- تغيير سعر Ara خلال اليوم هو -0.71%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 736.48M
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خلال اليوم، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.71%
|30 يوم
|$ 0
|-4.49%
|60 يوم
|$ 0
|+76.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.42%
-0.71%
-1.93%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ara is a blockchain powered content platform that empowers creators. By removing centralized third party content stores, eliminating hosting costs, and rewarding consumers, Ara helps creators around the globe maximize the value of their work.
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