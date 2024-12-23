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سعر Ara (ARA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 217.96K . يتم تحديث سعر ARA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ara الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 33.93 - تغيير سعر Ara خلال اليوم هو -0.71% - لديه عرض متداول بقيمة USD 736.48M

أداء سعر Ara (ARA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ara مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.71% 30 يوم $ 0 -4.49% 60 يوم $ 0 +76.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ara (ARA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ara: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.096114$ 0.096114 $ 0.096114 تغير السعر (1 ساعة) -0.42% تغير السعر (1يوم) -0.71% تغير السعر (7 أيام) -1.93%

معلومات سوق Ara (ARA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: