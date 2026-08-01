سعر Aquabank bAUSD اليوم

السعر المباشر لمشروع Aquabank bAUSD (BAUSD) اليوم هو $ 0.999668، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BAUSD الحالي إلى USD هو $ 0.999668 لكل BAUSD.

يحتل Aquabank bAUSD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 118,469، مع عرض متداول قدره 118.51K BAUSD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BAUSD بين $ 0.998514 (أدنى) و$ 1.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.005، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.993179.

على المدى القصير، تحرك BAUSD بمقدار -0.01% خلال الساعة الماضية و-0.01% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 92.14K.

معلومات سوق Aquabank bAUSD (BAUSD)

القيمة السوقية $ 118.47K$ 118.47K $ 118.47K الحجم (24 ساعة) $ 92.14K$ 92.14K $ 92.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 118.47K$ 118.47K $ 118.47K إمداد دورة التداول 118.51K 118.51K 118.51K إجمالي العرض 118,507.152159 118,507.152159 118,507.152159

القيمة السوقية الحالية لـ Aquabank bAUSD هي $ 118.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 92.14K. العرض المتداول لـ BAUSD يبلغ 118.51K، مع إجمالي عرض 118507.152159. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 118.47K.