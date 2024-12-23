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سعر Anzen USDz (USDZ) المباشر لليوم هو USD 0.968353 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 93.51M . يتم تحديث سعر USDZ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Anzen USDz الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.90M - تغيير سعر Anzen USDz خلال اليوم هو -0.53% - لديه عرض متداول بقيمة USD 96.56M

أداء سعر Anzen USDz (USDZ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Anzen USDz مقابل USD هو $ -0.0052078042262027 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Anzen USDz مقابل USD هو $ -0.0264098913 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Anzen USDz مقابل USD هو $ -0.0272581685 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Anzen USDz مقابل USD هو $ -0.0213702500784332 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0052078042262027 -0.53% 30 يوم $ -0.0264098913 -2.72% 60 يوم $ -0.0272581685 -2.81% 90 يوم $ -0.0213702500784332 -2.15%

تحليل سعر Anzen USDz (USDZ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Anzen USDz: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.968856$ 0.968856 $ 0.968856 24 ساعة مرتفع $ 0.976201$ 0.976201 $ 0.976201 عالية طوال الوقت $ 1.029$ 1.029 $ 1.029 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -0.53% تغير السعر (7 أيام) -0.28%

معلومات سوق Anzen USDz (USDZ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: