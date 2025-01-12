سعر Anyswap (ANY)
سعر Anyswap (ANY) المباشر لليوم هو USD 1.58. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ANY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Anyswap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 50.29
- تغيير سعر Anyswap خلال اليوم هو -1.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Anyswap مقابل USD هو $ -0.017088660057104 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Anyswap مقابل USD هو $ -0.0951431760 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Anyswap مقابل USD هو $ +0.0699770940 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Anyswap مقابل USD هو $ +0.0016616412024612 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017088660057104
|-1.07%
|30 يوم
|$ -0.0951431760
|-6.02%
|60 يوم
|$ +0.0699770940
|+4.43%
|90 يوم
|$ +0.0016616412024612
|+0.11%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Anyswap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
-1.07%
-67.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Anyswap is a fully decentralized cross chain swap protocol, based on Fusion DCRM technology, with automated pricing and liquidity system. Anyswap enables swaps between any coins on any blockchain which uses ECDSA or EdDSA as signature algorithm, including BTC, ETH, USDT, XRP, LTC, FSN, etc.
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