معلومات سعر Anduril PreStocks (ANDURIL) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 60.63 $ 60.63 $ 60.63 24 ساعة منخفض $ 64.12 $ 64.12 $ 64.12 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 60.63$ 60.63 $ 60.63 24 ساعة مرتفع $ 64.12$ 64.12 $ 64.12 عالية طوال الوقت $ 73.44$ 73.44 $ 73.44 أدنى سعر $ 50.57$ 50.57 $ 50.57 تغير السعر (1 ساعة) -0.71% تغير السعر (1يوم) -4.55% تغير السعر (7 أيام) +13.04% تغير السعر (7 أيام) +13.04%

سعر Anduril PreStocks (ANDURIL) في الوقت الحقيقي هو $61.2. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول ANDURIL بين أدنى سعر $ 60.63 وأعلى سعر $ 64.12، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـANDURIL على الإطلاق هو $ 73.44، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 50.57.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير ANDURIL -0.71% على مدار الساعة الماضية، -4.55% على مدار 24 ساعة، و +13.04% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Anduril PreStocks (ANDURIL)

القيمة السوقية $ 700.79K$ 700.79K $ 700.79K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 700.79K$ 700.79K $ 700.79K إمداد دورة التداول 11.45K 11.45K 11.45K إجمالي العرض 11,449.889746292 11,449.889746292 11,449.889746292

القيمة السوقية الحالية لـ Anduril PreStocks هي $ 700.79K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ANDURIL يبلغ 11.45K، مع إجمالي عرض 11449.889746292. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 700.79K.