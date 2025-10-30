استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد موقع Anduril PreStocks نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر التداول إلى $ 61.6 في عام 2025.

استنادًا إلى توقعاتك، من المحتمل أن يشهد Anduril PreStocks نموًا 5.00%. يمكن أن يصل سعر تداولها إلى $ 64.68 في عام 2026.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2027 للسعر ANDURIL هو $ 67.914 مع معدل نمو 10.25%.

ووفقًا لوحدة التوقع بالأسعار، فإن السعر المستقبلي المتوقع لعام 2028 للسعر ANDURIL هو $ 71.3097 مع معدل نمو 15.76%.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANDURIL في عام 2029 هو $ 74.8751 إلى جانب 21.55% معدل النمو.

وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ANDURIL في عام 2030 هو $ 78.6189 إلى جانب 27.63% معدل النمو.

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Anduril PreStocks نموًا 107.89%. يمكن أن يصل سعر تداول $ 128.0619.

في عام 2050، من المحتمل أن يشهد سعر Anduril PreStocks نموًا 238.64%. ويمكن أن يصل سعر تداول $ 208.5994.