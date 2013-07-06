سعر Ampleforth (AMPL)
سعر Ampleforth (AMPL) المباشر لليوم هو USD 0.986862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.96M. يتم تحديث سعر AMPL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ampleforth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45M
- تغيير سعر Ampleforth خلال اليوم هو -6.29%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 157.09M
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خلال اليوم، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.0663446777635586 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.1648936860 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.1140203578 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.2253497770088496 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0663446777635586
|-6.29%
|30 يوم
|$ -0.1648936860
|-16.70%
|60 يوم
|$ -0.1140203578
|-11.55%
|90 يوم
|$ -0.2253497770088496
|-18.58%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ampleforth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
-6.29%
-23.53%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ampleforth is a digital-asset-protocol for smart commodity-money. The smart commodity money with a unique elastic supply protocol. AMPL supply expands and contracts in response to it’s price deviating from a 1 USD target. Deviations result in a supply change of AMPLs once every 24 hours, increasing or decreasing the number of tokens in each holder’s wallet pro-rata. Ampleforth is the only asset in the world with this elastic supply property, and therefore has counter-cyclical trading pressure and is uncorrelated with other digital assets such as Bitcoin.
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