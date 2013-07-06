احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر AMPL مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر AMPL.

سعر Ampleforth (AMPL) المباشر لليوم هو USD 0.986862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 154.96M . يتم تحديث سعر AMPL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ampleforth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.45M - تغيير سعر Ampleforth خلال اليوم هو -6.29% - لديه عرض متداول بقيمة USD 157.09M

أداء سعر Ampleforth (AMPL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.0663446777635586 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.1648936860 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.1140203578 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ampleforth مقابل USD هو $ -0.2253497770088496 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0663446777635586 -6.29% 30 يوم $ -0.1648936860 -16.70% 60 يوم $ -0.1140203578 -11.55% 90 يوم $ -0.2253497770088496 -18.58%

تحليل سعر Ampleforth (AMPL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ampleforth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.974415$ 0.974415 $ 0.974415 24 ساعة مرتفع $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 عالية طوال الوقت $ 4.07$ 4.07 $ 4.07 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) -6.29% تغير السعر (7 أيام) -23.53%

معلومات سوق Ampleforth (AMPL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: