سعر Ample (AMPD)
سعر Ample (AMPD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.66K. يتم تحديث سعر AMPD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ample الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ample خلال اليوم هو +10.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 947.73M
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خلال اليوم، كان سعر Ample مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ample مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ample مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ample مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+10.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ample: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.86%
+10.05%
-15.56%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Ample is capitalizing on the $61T global intellectual property market by delivering a groundbreaking full-suite solution for tokenizing and monetizing IP as real-world assets. The cross chain protocol and ecosystem tools allow enterprise brands, creators, and IP holders to seamlessly launch, distribute, and monetize IP across multiple chains, marketplaces, and transmedia platforms; all while adhering to industry-leading compliance standards.
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