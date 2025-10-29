معلومات سعر Alvey Chain (WALV) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع عالية طوال الوقت $ 0.18533 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +9.17% تغير السعر (7 أيام) +18.61%

سعر Alvey Chain (WALV) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول WALV بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـWALV على الإطلاق هو $ 0.18533، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير WALV -0.03% على مدار الساعة الماضية، +9.17% على مدار 24 ساعة، و +18.61% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alvey Chain (WALV)

القيمة السوقية $ 10.95K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.28K إمداد دورة التداول 116.77M إجمالي العرض 152,312,732.0

القيمة السوقية الحالية لـ Alvey Chain هي $ 10.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ WALV يبلغ 116.77M، مع إجمالي عرض 152312732.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.28K.