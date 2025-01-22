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سعر Alloy Tether (AUSDT) المباشر لليوم هو USD 1.001 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AUSDT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alloy Tether الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.28 - تغيير سعر Alloy Tether خلال اليوم هو +0.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Alloy Tether (AUSDT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alloy Tether مقابل USD هو $ +0.00034629 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alloy Tether مقابل USD هو $ +0.0006015009 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alloy Tether مقابل USD هو $ +0.0013718705 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alloy Tether مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00034629 +0.03% 30 يوم $ +0.0006015009 +0.06% 60 يوم $ +0.0013718705 +0.14% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Alloy Tether (AUSDT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alloy Tether: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.991418$ 0.991418 $ 0.991418 24 ساعة مرتفع $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 عالية طوال الوقت $ 1.01$ 1.01 $ 1.01 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.03% تغير السعر (7 أيام) -0.08%

معلومات سوق Alloy Tether (AUSDT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: