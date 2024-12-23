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سعر All Your Base (AYB) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M . يتم تحديث سعر AYB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق All Your Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.53K - تغيير سعر All Your Base خلال اليوم هو -5.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.99T

أداء سعر All Your Base (AYB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.35% 30 يوم $ 0 -57.48% 60 يوم $ 0 -21.71% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر All Your Base (AYB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر All Your Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -0.50% تغير السعر (1يوم) -5.35% تغير السعر (7 أيام) -35.89%

معلومات سوق All Your Base (AYB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: