سعر All Your Base (AYB)
سعر All Your Base (AYB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.02M. يتم تحديث سعر AYB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق All Your Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 18.53K
- تغيير سعر All Your Base خلال اليوم هو -5.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.99T
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خلال اليوم، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر All Your Base مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.35%
|30 يوم
|$ 0
|-57.48%
|60 يوم
|$ 0
|-21.71%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر All Your Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.50%
-5.35%
-35.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Base community token used to play All Your Base price prediction games.
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