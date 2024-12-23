سعر Alien Base (ALB)
سعر Alien Base (ALB) المباشر لليوم هو USD 0.226434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.25M. يتم تحديث سعر ALB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Alien Base الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 590.15K
- تغيير سعر Alien Base خلال اليوم هو -10.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 120.38M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ALB مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ALB.
خلال اليوم، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ -0.0279672887635711 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ -0.1005049499 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ +0.3970589705 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ +0.165583551106580605 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0279672887635711
|-10.99%
|30 يوم
|$ -0.1005049499
|-44.38%
|60 يوم
|$ +0.3970589705
|+175.35%
|90 يوم
|$ +0.165583551106580605
|+272.12%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Alien Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.90%
-10.99%
-35.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ALB إلى AUD
A$0.36003006
|1 ALB إلى GBP
￡0.17888286
|1 ALB إلى EUR
€0.2151123
|1 ALB إلى USD
$0.226434
|1 ALB إلى MYR
RM1.018953
|1 ALB إلى TRY
₺7.96594812
|1 ALB إلى JPY
¥35.40748458
|1 ALB إلى RUB
₽23.27062218
|1 ALB إلى INR
₹19.23330396
|1 ALB إلى IDR
Rp3,652.16077902
|1 ALB إلى PHP
₱13.32111222
|1 ALB إلى EGP
￡E.11.51869758
|1 ALB إلى BRL
R$1.37671872
|1 ALB إلى CAD
C$0.32380062
|1 ALB إلى BDT
৳26.94791034
|1 ALB إلى NGN
₦349.97412606
|1 ALB إلى UAH
₴9.45814818
|1 ALB إلى VES
Bs11.548134
|1 ALB إلى PKR
Rs62.77429782
|1 ALB إلى KZT
₸118.42724634
|1 ALB إلى THB
฿7.74177846
|1 ALB إلى TWD
NT$7.38854142
|1 ALB إلى CHF
Fr0.20152626
|1 ALB إلى HKD
HK$1.75939218
|1 ALB إلى MAD
.د.م2.26886868