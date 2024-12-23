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سعر Alien Base (ALB) المباشر لليوم هو USD 0.226434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 27.25M . يتم تحديث سعر ALB مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Alien Base الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 590.15K - تغيير سعر Alien Base خلال اليوم هو -10.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 120.38M

أداء سعر Alien Base (ALB) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ -0.0279672887635711 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ -0.1005049499 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ +0.3970589705 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Alien Base مقابل USD هو $ +0.165583551106580605 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0279672887635711 -10.99% 30 يوم $ -0.1005049499 -44.38% 60 يوم $ +0.3970589705 +175.35% 90 يوم $ +0.165583551106580605 +272.12%

تحليل سعر Alien Base (ALB)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Alien Base: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.226634$ 0.226634 $ 0.226634 24 ساعة مرتفع $ 0.254401$ 0.254401 $ 0.254401 عالية طوال الوقت $ 0.572381$ 0.572381 $ 0.572381 تغير السعر (1 ساعة) -1.90% تغير السعر (1يوم) -10.99% تغير السعر (7 أيام) -35.87%

معلومات سوق Alien Base (ALB)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: